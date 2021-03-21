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فيديو وصور.. جماهير نادي السماوة تطالب بالحل الهيئة الإدارية

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-21T14:16:21+0000
فيديو وصور.. جماهير نادي السماوة تطالب بالحل الهيئة الإدارية

شفق نيوز/ نظم جماهير نادي السماوة الرياضي، يوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى دار ضيافة المحافظة، مطالبين بحل الهيئة الإدارية للنادي، على خلفية تراجع مستوى الفريق الكروي وخسائره المتكررة في الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن جماهير النادي تجمعوا امام مبنى دار ضيافة المحافظة وطالبوا المحافظ احمد منفي، بالتدخل لحل الهيئة الإدارية لنادي السماوة، وإنقاذ الفريق من الهبوط لاندية الدرجة الأولى وانتشاله من المركز الأخير برصيد الذي يحتله برصيد 19 نقطة.

وخسر فريق السماوة اليوم أمام نادي أربيل بهدف دون رد، على ملعب السماوة، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز.

حيث سجل هدف أربيل، اللاعب هردي سيامند، في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد السماوة عند النقطة 19 بالمركز الأخير.

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