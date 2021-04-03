فيديو.. نادي من جنوب العراق يرفض تحقيق مطالب مشجعيه

شفق نيوز/ أعلن مدير نادي الفرات الرياضي في محافظة ذي قار، محمد الحوكل، يوم السبت، انه لن يستقيل من منصبه استجابة لمطالب مشجعي النادي.

وقال الحوكل لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي مستعدة لتلبية كافة مطالب تظاهرة مشجعي النادي، باستثناء تقديم استقالة جماعية من قبل الهيئة الادارية للنادي، لأن هناك انتخابات للهيئة الإدارية ستجرى خلال الشهر الجاري أو المقبل".

وبين أن "إدارة النادي عملت بكل جهد خلال الفترة الماضية من أجل التأهل للدوري الممتاز إلا أنه لم يحالفها الحظ".

وكان مشجعو نادي الفرات الرياضي في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، املهوا اليوم اعضاء الهيئة الادارية للنادي سبعة ايام لغرض تقديم الاستقالة من مناصبهم بعد الإخفاقات التي لحقت بفريقه الكروي على مدار الخمسة عشر سنة الماضية دون تحسن اداءه.