فيديو.. ميسي يشعل المدرجات في ليلته الأولى مع ميامي

شفق نيوز/ لم ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طويلا ليشعل المدرجات الأميركية، حيث سجل هدفا رائعا في مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي، على الأراضي الأميركية.

واحتشد في مباراة إنتر ميامي الأولى مع ميسي، 21 ألف متفرج، وهي السعة القصوى لاستاد الفريق، لمشاهدة ميسي أول مرة.

ودخل النجم الأرجنتيني بديلا في الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي جمع إنتر ميامي بنادي كروز أزول المكسيكي، ضمن دور المجموعات في بطولة "كأس الدوريات" التي تضم فرقا من أميركا والمكسيك وكندا.

وبينما كانت تتجه مباراة ميامي مع كروز أزول المكسيكي، إلى التعادل الإيجابي 1-1، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لميامي، في الدقيقة 94.

ولم يخيب ميسي آمال الجماهير العريضة التي حضرت، وسجل من ركلة حرة "على طريقته المعهودة"، في الثوان الأخيرة للقاء، وأشعل المدرجات التي عاشت لحظات لا تنسى.

وقاد ميسي ميامي لانتصار مهم بنتيجة 2-1، وأصبح حديث عالم كرة القدم بعد لمسته السحرية الأولى على الأراضي الأميركية.

ومنح ميسي الفوز لإنتر ميامي الذي يعاني منذ مواسم عدة في الدوري الأميركي حيث كانت نتائجه مخيبة للآمال. وظل دون انتصار في 11 مباراة ومُني، السبت الماضي، بخسارته الرابعة عشرة في 22 مباراة هذا الموسم.