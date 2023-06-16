ميسي يتحدث الصينية.. فيديو

شفق نيوز/ يحظى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، باهتمام كبير في الصين أثناء الزيارة التي يقوم بها رفقة منتخب بلاده في إطار جولة آسيوية، وأعلنت العديد من وسائل الإعلام المحلية عن مقابلات حصرية مع ميسي.

وتحدث في وسائل الإعلام الصينية عن ترحيب المشجعين الصينيين به، بل حاول التحدث بالصينية.

ويظهر مقطع فيديو ميسي في مقابلة صحفية وهو يحاول نطق "دوان وو آن كانغ"، والتي تعني "مهرجان قارب تنين سعيد".

Leo Messi trying to speak Chinese 😇pic.twitter.com/csUlT1Jn8f — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) June 14, 2023

وأثارت محاولة ميسي الحديث بالصينية إعجابا من الصينيين الذين تداولوا المقطع بشكل واسع، وكتب بعضهم مشيدا به، ووصفه آخرون بأنه "أعظم متحدث بالصينية".

وتواجد النجم الأرجنتيني في العاصمة الصينية لخوض مباراة ودية ضد أستراليا، الخميس، وقد استقبلته حشود من مشجعي كرة القدم المتحمّسين لرؤيته ولو لبرهة.

وفازت الأرجنتين على أستراليا بهدفين لصفر في مباراة شهدت هدفا جميلا مبكرا لميسي.

وإلى جانب هدفه، كان ميسي حاضرا في ملعب "إستاد العمال" بهتافات أكثر من 50 ألف مشجع توافدوا لرؤية بطل العالم الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، وغالبيتهم يرتدون قمصان الأرجنتين الزرقاء والبيضاء.

المصدر: الحرة - تويتر