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فيديو.. مصارع عراقي يتهم وزارة الشباب والرياضة باحتجازه والاخيرة ترد

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-09T13:28:57+0000
فيديو.. مصارع عراقي يتهم وزارة الشباب والرياضة باحتجازه والاخيرة ترد

شفق نيوز/ اتهم المصارع العراقي مصطفى عبد الباسط، يوم الخميس، عن تعرضه للاحتجاز في مستشفى الطب الرياضي بأمر من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، فيما نفت الوزارة ما ذكره المصارع وأوضحت ملابسات الموضوع.

وقال المصارع مصطفى عبد الباسط في بث فيديو مباشر عبر صفحته على فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن مدير مستشفى الطب الرياضي حيدر رحيم وهاب، قام باحتجازه في المستشفى لظهور تعاطيه المنشطات في الفحص الطبي.

وبحسب ما ذكر عبد الباسط، وما أكده ضابط أمن الوزارة أثناء البث المباشر فإن أمر احتجاز المصارع مصطفى عبد الباسط صادر من مكتب وزير الشباب والرياضة لوجود شكوى ضده.

من جانبه، اوضح مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة، علي العطواني، لوكالة شفق نيوز، ان "نتيجة الفحص الطبي الخاص بالمنشطات الذي أجري في مستشفى الطب الرياضي أثبت تعاطي المصارع مصطفى عبد الباسط للمنشطات".

وأضاف "بعد ظهور النتيجة قام مصطفى عبد الباسط بالاعتداء على موظف في مستشفى الطب الرياضي، فتم تسجيل شكوى ضده من قبل اثنين من الموظفين، لكن الموظف المعتدى عليه اراد ان تحل الامور ودياً وعدم تطويرها ليتنازل عن حقه وكل شخص ذهب بطريقه، لكن المصارع مصطفى وقف بباب الوزارة وصور فيديو بث مباشر عبر فيسبوك قلب بها كل الحقائق مع الاسف".

يذكر ان المصارع مصطفى عبد الباسط فاز بالوسام البرونزي في بطوله آسيا التي جرت مؤخراً في كازاخستان بعد ان فاز على المصارع القرغستاني بطل القارة، وعلى المصارع الياباني بالكتف في الدقيقة الاولى.

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