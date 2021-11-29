ليفاندوفسكي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل مهاجم

شفق نيوز/ حصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المحترف في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني على جائزة الكرة الذهبية لأفضل مهاجم في حفل جائزة البالون دور للعام 2021

وكان اللاعب الإسباني بيدرو غونزاليس لوبيز، المحترف في صفوف نادي برشلونة الإسباني حصد جائزة الكرة الذهبية للشباب في الحفل المقام في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشهد الحفل مجموعة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العالم، أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب صاعد.

ويقام حفل جائزة البالون دور للعام 2021 في مسرح شاتليه وهو مسرح ودار أوبرا، يقع في بلاس دو شاتليه في الدائرة الأولى بالعاصمة الفرنسية باريس، وتم بناء هذا المسرح في قلعة صغيرة أو حصن قديم، وصممه جابرييل ديفيود بناء على طلب البارون هوسمان بين عامي 1860 و1862.

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المسؤولة عن الجائزة والتي تمنحها سنوياً منذ فترة عن قائمة من 30 لاعباً سيكون الفائز بالكرة الذهبية هذا العام من بينهم، وأبرز هؤلاء هم الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) والإيطالي جورجينو (تشيلسي) والفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) والمصري محمد صلاح (ليفربول) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

كما يبرز ضمن المرشحين أيضاً البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي إيرلينج هالاند والبرازيلي نيمار والفرنسيان نجولو كانتي وكيليان مبابي.

وبدأ الإعلان عن اللاعبين من مؤخرة الترتيب، لحين الوصول لأول 3 لاعبين، والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنهم خلال الحفل.

وجاء ترتيب اللاعبين كالتالي:

29- لوكا مودريتش (ريال مدريد)

29- سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي)

26- نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

26- جيرارد مورينو (فياريال)

26- روبن دياز (مانشستر سيتي)

25 - فيل فودين (مانشستر سيتي)

24- بيدري جونزاليس (برشلونة)

23- هاري كين (توتنهام هوتسبير)

21- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)

21- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

20- رياض محرز (مانشستر سيتي)

19- ماسون ماونت (تشيلسي).

18- سيمون كيير (ميلان).

17- لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

16- نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان).

15- رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).

14- ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس).

13- جورجيو كيليني (يوفنتوس).

12- روميلو لوكاكو (تشيلسي).

11- إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند).