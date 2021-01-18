سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فيديو.. لحظة تلقي ميسي أول بطاقة حمراء "مباشرة" في تاريخه

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-18T06:28:46+0000
فيديو.. لحظة تلقي ميسي أول بطاقة حمراء "مباشرة" في تاريخه

شفق نيوز/ نال نجم نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بطاقة حمراء تاريخية، خلال اللقاء الذي جمع الفريق الكتالوني وأتلتيك بيلباو، أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

وتلقى ميسي، بطاقة حمراء مباشرة بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، التي أظهرت اعتداء النجم الأرجنتيني على لاعب خط وسط بيلباو، أسيير فياليبر، بدون كرة خلال إحدى الهجمات في الأنفاس الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني (الدقيقة 120).

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية للإحصاءات، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها ميسي بطاقة حمراء مباشرة خلال مسيرته مع برشلونة.

وتوج أتلتيك بيلباو بلقب كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على برشلونة 3-2 بعد التمديد.

وحسم الفريق الباسكي المباراة بهدف إينياكي ويليامس في الدقيقة 97 من الشوط الإضافي الأول، بعدما تعادل الفريقان 2-2 في الوقت الأصلي بثنائية الفرنسي أنطوان غريزمان، مقابل هدفي أوسكار دي ماركوس، وأسيير فياليبر.

https://twitter.com/ESPNFC/status/1350933920104259590

related

شرط وحيد ليجلس رئيس برشلونة مع ميسي

Date: 2020-08-29 06:14:06
شرط وحيد ليجلس رئيس برشلونة مع ميسي

بعد أزمة كبيرة.. ميسي يختبر كورونا وينزل للتدريبات الاثنين

Date: 2020-09-06 20:02:28
بعد أزمة كبيرة.. ميسي يختبر كورونا وينزل للتدريبات الاثنين

رسمياً.. السعودية تحتضن كأس السوبر الإسباني

Date: 2019-11-11 17:01:18
رسمياً.. السعودية تحتضن كأس السوبر الإسباني

هازارد يغيب عن بطولة مرتقبة وزيدان لا يريد التسرع

Date: 2019-12-26 16:08:41
هازارد يغيب عن بطولة مرتقبة وزيدان لا يريد التسرع

ألفيس يتجنب الرد بـ"قسوة" على تصريحات ميسي

Date: 2019-07-08 15:16:58
ألفيس يتجنب الرد بـ"قسوة" على تصريحات ميسي

كونميبول يوقف ميسي رسمياً

Date: 2019-08-03 09:32:12
كونميبول يوقف ميسي رسمياً

ميسي يحصد جائزة جديدة

Date: 2020-03-06 15:27:55
ميسي يحصد جائزة جديدة

كونتي: تحريك كاتدرائية ميلانو أسهل من ضم ميسي

Date: 2020-07-30 05:08:38
كونتي: تحريك كاتدرائية ميلانو أسهل من ضم ميسي