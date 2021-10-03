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فيديو.. رد فعل كومان عندما سجل سواريز هدفا في شباك برشلونة

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-03T05:33:35+0000
فيديو.. رد فعل كومان عندما سجل سواريز هدفا في شباك برشلونة

شفق نيوز/ عقّد أتلتيكو مدريد ومهاجمه لويس سواريز، حياة المدرب رونالدو كومان أكثر فأكثر، وذلك بعدما ألحقا ببرشلونة الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالفوز عليه 2-0، أمس السبت.

وأحرز الفرنسي ليمار، هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 23، قبل أن يضيف سواريز الهدف الثاني، حينما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك إثر لعبة ثلاثية مع زميليه جواو فيلكيس، وليمار صاحب التمريرة الحاسمة، في الدقيقة 44.

ورفض سواريز الذي سبق له الدفاع عن ألوان نادي برشلونة وتألق في صفوفه بين العامين 2014 و2020، الاحتفال بهذا الهدف، رغم طرده بشكل مستفز من الفريق الكتالوني في العام 2020 بتوصية من كومان، الذي ظهر متحسرا وهو يتابع المهاجم الأوروغوياني يهز شباك فريقه.

وشوهد كومان، الذي تابع المباراة من المدرجات بسبب إيقافه، وهو يضع يده على وجهه، بينما كان سواريز يتلقى التهاني من زملائه في أتلتيكو مدريد بتسجيله الهدف.

https://twitter.com/ESPNFC/status/1444392979670736900

https://twitter.com/ntvspor/status/1444394313316765699

ورفع أتلتيكو رصيده الى 17 نقطة ولحق بجاره ريال مدريد الى الصدارة مع فارق الأهداف لصالح النادي الملكي، بانتظار خوض الأخير مباراته في وقت لاحق اليوم الأحد مع الفريق الكتالوني الآخر، إسبانيول.

في المقابل، تجمد رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز العاشر.

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