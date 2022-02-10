فيديو.. إدارة الشرطة تشكو لاعب الطلبة أحمد خالد لدى الاتحاد والقضاء

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الشرطة الرياضي، يوم الخميس، عن رفع شكوى لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم، وأخرى لدى السلطة القضائية، ضد أحد لاعب نادي الطلبة الرياضي بسبب اعتدائه بالضرب على مهاجم الشرطة محمود المواس.

وقالت الادارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تابعت الهيئةُ الإداريّة لنادي الشرطة، بأسفٍ بالغٍ، البصمةَ الصوتيّة للاعب نادي الطلبةِ أحمد خالد، وهو يتفاخرُ بضربِ لاعبِ فريقنا المحترف السوري محمود المواس، في تصرفٍ ينمُّ عن غيابٍ حقيقي للتنافسِ الشريف والروح الرياضيّة".

واضافت "نحن إذ نضع هذه البصمةَ مع حالة الضرب المُتعمد أمام أنظار اتحادِ الكرة ولجنة الانضباط والإعلام الرياضي، فإننا نؤكدُ على توجهنا إلى الشكوى القانونيّة من أجل ردع الإساءةِ والأساليب غير الرياضيّةِ التي نتمنى أن تختفي من ملاعبنا".

وأرفقت الإدارة مقطع فيديو للحظة تعرض محمود المواس لركلة في وجهه من قبل لاعب الطلبة أحمد خالد، يصاحبه تسجيل صوتي لخالد وهو يعترف بضرب المواس متعمداً.

والتقى فريقا نادييّ الشرطة والطلبة على ملعب الشعب الدولي، أمس الأول الثلاثاء، في اليوم الأول من الجولة العشرين للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز الشرطة على الطلبة بهدف وحيد دون رد.