فيديو.. بطاقات مجانية لجماهير مباراة العراق ولبنان

شفق نيوز/ قامت شركة نجمة الساحل العراقية، يوم الإثنين، بتوزيع تذاكر مباراة المنتخبين العراقي واللبناني ضمن التصفيات الآسيوية مجاناً للجماهير العراقية المقرر اقامتها غداً الثلاثاء.

وتم توزيع البطاقات في شارع الحمرة قرب مطعم بربر بحسب رئيس رابطة مشجعي العراق مهدي الكرخي الذي قال إن البطاقات صارت بحوزته وسيتم توزيعها على مشجعي العراق قبل المباراة للجمهور العراقي الذي يرغب حضور اللقاء.

ويواجه المنتخب العراقي نظيره اللبناني يوم غد الثلاثاء ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة لكاس العالم ويجب على منتخب العراقي الفوز في المباريات الثلاثة واي تعثر يعني فقدان بطاقة الملحق التاهيلية الثالثة.