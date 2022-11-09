فيديو.. برشلونة ينتزع الصدارة مؤقتا بعشرة لاعبين وهدف عالمي

شفق نيوز/ انتزع فريق برشلونة فوزا ثمينا من مضيفه أوساسونا (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح المدافع دافيد غارسيا التسجيل لأصحاب الأرض بهدف مبكر سجله عند الدقيقة السادسة من انطلاق صفارة البداية.

وتلقى فريق برشلونة ضربة موجعة أخرى بطرد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بحلول الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

وأدرك بيدري التعادل بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق صفارة بداية الشوط الثاني، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم البرازيلي رافينيا هدف الفوز في الدقيقة 85 بتسديدة رأسية رائعة من فوق حارس المرمى، بعد تمريرة متقنة من العمق من زميله الهولندي فرينكي دي يونغ.

https://twitter.com/_JeZaWi_/status/1590109729891942400

https://twitter.com/QisNihad/status/1590211063760687104

وحقق فريق برشلونة انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، ويبتعد في صدارة الليغا بفارق 5 نقاط عن منافسه التقليدي ريال مدريد قبل مباراته أمام ضيفه قاديش العنيد يوم الخميس المقبل.

في المقابل، مني نادي أوساسونا بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين، ليتوقف رصيده عند 23 نقطة، ويشغل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية هذه الجولة.