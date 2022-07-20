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فيديو.. برشلونة يكتسح إنتر ميامي بسداسية

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-20T05:40:19+0000
فيديو.. برشلونة يكتسح إنتر ميامي بسداسية

حقق برشلونة فوزا كاسحا على نظيره إنتر ميامي، بنتيجة (6-0)، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، فجر يوم الأربعاء، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم المقبل للدوري الإسباني.

https://twitter.com/FCBseny/status/1549574259516792833

واستضاف ملعب ”ريكاردو سيلفا“ في الولايات المتحدة الأمريكية مباراة الفريقين الودية.

وسجل أهداف برشلونة، كلا من أوباميانغ، ورافينيا، وأنسو فاتي، وغافي، وممفيس ديباي، وعثمان ديمبلي.

وكان برشلونة قد تعادل في مباراته الودية الأولى مع أولوت بهدف لمثله يوم الأربعاء الماضي.

ويلتقي برشلونة مع نظيره ريال مدريد، صباح يوم الأحد المقبل، قبل ملاقاة يوفنتوس يوم 27 يوليو، ثم ريد بولز يوم 31 من الشهر نفسه، في إطار المباريات الودية.

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