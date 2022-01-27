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فيديو.. الجمهور العراقي يستلم تذاكر مباراة العراق وايران في الثانية صباحاً

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-27T05:28:33+0000
فيديو.. الجمهور العراقي يستلم تذاكر مباراة العراق وايران في الثانية صباحاً

شفق نيوز/ أفاد رئيس رابطة مشجعي العراق مهدي الكرخي، يوم الخميس، بتسلمه تذاكر الدخول لملعب ازادي وتوزيعها بين الجمهور العراقي.

وقال الكرخي لوكالة شفق نيوز، إنه تسلم التذاكر الخاصة بالجمهور العراقي، مشيراً إلى توزيعها للجمهور الذي حضر لمقر اقامته في طهران في الساعة الثانية من فجر اليوم .

وأشار الى ان الجمهور العراقي في طهران كان متعاوناً معه وأجرى عملية تسليم التذاكر بطريقة منتظمة ودون حصول اية مشاكل.

ووصل الكرخي الى طهران امس بدعوة من السفارة العراقية هناك وكان في استقباله ممثل من السفارة في المطار .

وتضم قائمة المنتخب العراقي،  فهد طالب وعلي ياسين وحسن احمد واحمد ابراهيم وميثم جبار ومهند جعاز وحسن رائد وحسن عبد الكريم ومحمد علي عبود وسعد عبد الامير  وبشار رسن وامير العماري وزيدان اقبال واحمد فرحان وايمن حسين وعلاء عباس وعلي الحمادي .

وبذلك سيغيبُ ثمانية لاعبين (ظهرت اصابتهم بكورونا وفق الفحوصات الايرانية) عن مباراةِ اسود الرافدين أمام نظيره الإيراني التي تقام اليوم الخميس في ملعبِ ازادي بالساعةِ الخامسة والنصف عصراً.

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