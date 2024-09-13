فيتنام.. مصرع وإصابة وفقدان أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات

شفق نيوز/ لقي 233 شخصاً مصرعهم وأصيب 823 آخرون، كما فُقد 103 أشخاص جراء فيضانات عارمة أعقبت إعصار "ياغي" شمالي فيتنام، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفيتنامية.

وأعلنت هيئات الطوارئ الفيتنامية عن إلحاق أضرار جسيمة جراء الكارثة.

وفي 26 مقاطعة ومدينة غمرت ودمرت مياه الفيضانات أكثر من 204 آلاف منزل ومبنى، وتضررت خطوط الكهرباء والاتصالات. كما دمرت السيول أكثر من 263 ألف هكتار من المساحات الزراعية.

وتعمل الحكومة الفيتنامية كل ما في وسعها لتقليل الأضرار الناجمة عن الكارثة والتغلب على عواقب الأمطار الغزيرة والسيول في أسرع وقت ممكن وتحقيق استقرار حياة السكان في المناطق المنكوبة.

وقد تم وصف الفيضانات التي تجتاح شمالي فيتنام منذ نهاية الأسبوع الماضي بأنها واحدة من أكبر الفيضانات في تاريخ البلد الحديث.