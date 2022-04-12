فياريال يفجر مفاجأة ويقصي بايرن ميونيخ من دوري الابطال

شفق نيوز/ حقق فياريال مفاجأة مدوية بإقصاء بايرن ميونخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما فرض عليه تعادلا قاتلا بهدف لكل منهما في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب أليانز أرينا.

وتأهل الفريق الإسباني للمربع الذهبي بعد فوزه بمجموع المباراتين (2-1)، حيث فاز ذهابا في معقله بهدف دون رد.

هدف بايرن جاء بأقدام روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 52، قبل أن يأتي الرد من فياريال في الدقيقة 88 عبر صامويل تشوكويزي. أظهر بايرن رغبته الواضحة في عدم إضاعة الوقت منذ البداية، وهو ما ترجمه بفرصة خطيرة في غضون دقيقتين بعدما تسلم مولر تمريرة عرضية خطيرة من ساني، قبل أن يسددها في يد الحارس رولي، لكن الحكم المساعد أشار بعدها لوجود تسلل.

لم يقف فياريال مكتوف الأيدي أمام أصحاب الأرض، بل وجه مورينو تسديدة يسارية بعيدة المدى، أخطأت طريقها للمرمى البافاري.

ورغم البداية الساخنة، غابت الخطورة عن كلا المرميين لعدة دقائق وسط سيطرة بافارية سلبية حتى ظهر موسيالا بضربة رأسية قوية، إلا أن كرته استقرت بين أحضان حارس فياريال.

وكاد فياريال أن يصطاد شباك بايرن بهدف من هجمة خاطفة انتهت عند دانجوما، الذي اقتحم منطقة الجزاء قبل أن يخطئ التسديد وتمر الكرة بجوار القائم.

وفي آخر لحظات الشوط الأول، تسلم مورينو تمريرة داخل منطقة جزاء الفريق البافاري، ليهيئ الكرة لنفسه قبل أن يسدد في الشباك من الخارج.

بداية الشوط الثاني جاءت مثيرة بعدما كان أوباميكانو قريبا من هز شباك الضيوف بعدما وجد الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة أعلى العارضة.

وبعد دقائق معدودة، استغل بايرن خطأ من لاعبي فياريال أثناء التحضير لإحدى الهجمات، ليتم استخلاص الكرة التي انتهت عند قدمي ليفاندوفسكي، ليطلق الأخير تسديدة أرضية زاحفة ارتطمت بالقائم وتحولت إلى داخل المرمى، مسجلا هدف تقدم أصحاب الأرض.

وتقدم هيرنانديز نحو منطقة جزاء الفريق الضيف، مطلقا تصويبة قوية لم تكن بالدقة الكافية، لتمر فوق العارضة.

وأضاع مولر فرصة تعزيز تقدم البايرن بعدما وصلته عرضية متقنة من ساني داخل المنطقة، ليقابل الكرة بضربة رأسية مرت بجوار القائم.

وشن فياريال هجمة مرتدة سريعة قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، ليرسل مورينو تمريرة حريرية نحو البديل تشوكويزي، الذي قابل الكرة بتسديدة مباشرة نحو الشباك، فشل مانويل نوير في التصدي لها.

ولم يستطع بايرن ميونخ تعويض الهدف القاتل، لتمر الدقائق دون أن ينجح في الوصول لمرمى ضيفه، الذي ظفر ببطاقة التأهل على حسابه.