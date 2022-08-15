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أفول بريق النجم ميسي

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-15T08:21:30+0000
أفول بريق النجم ميسي

شفق نيوز/ بدء لمعان النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي، بالأفول شيئاً فشيئا منذ انتقاله إلى النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، حيث تذيل قائمة أغلى اللاعبين في القيمة التسويقية بين زملائه في الفريق.

وخرج ميسي من قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2022، والتي أعلنت عنها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في مفاجأة كونه أكثر المتوجين بالجائزة برصيد 7 ألقاب، منذ تأسيسها قبل 66 عاما.

والمفاجأة الأكبر أن ليونيل ميسي يعتبر خارج قائمة أغلى خمسة لاعبين في قائمة فريق باريس سان جيرمان حاليا، حيث تبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو، وهو رقم 7، في الترتيب خلف رباعي الفريق ومتساوياً مع دونا روما وفيراتي.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" فإن قيمة الفريق الباريسي إجمالاً 926 مليون يورو لتقارب على المليار يورو بينما جاءت قائمة أغلى اللاعبين في القيمة السويقية لفريق باريس سان جيرمان كالتالي:

1- كيليان مبابي 160مليون يورو.

2- نيمار 75 مليون يورو.

3- ماركينيوس 70 مليون يورو.

4- أشرف حكيمي 65 مليون يورو.

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