"فوق الخيال".. مواجهة ميسي ورونالدو تحقق رقماً قياسياً مهولاً في السعودية

شفق نيوز/ بلغت قيمة تذكرة "فوق الخيال"، وهي التذكرة الخاصة بمباراة نجوم الهلال والنصر بوجه باريس سان جيرمان والتي سيخصص ريعها لمنصة إحسان، 10 ملايين ريال سعودي (أي ما يعادل 2 مليون و662 ألفا و396 دولار أميركي).

أعلن ذلك رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ عبر حسابه على تويتر قائلا: "الحمدالله، ويا رب أكثر وأكثر".

وكان تركي آل الشيخ أوضح عبر تويتر أن "رجل الأعمال العقاري مِشرف بن أحمد الغامدي يقدم حتى الآن أعلى عرض على التذكرة الخيرية (فوق الخيال) بـ10 ملايين ريال".

وطرحت تذاكر المباراة، الأحد، وقال آل الشيخ إن طلبات للحصول عليها تجاوزت المليون طلب.

كما أعلن المسؤول السعودي عن مزاد يبدأ بمليون ريال على تذكرة "فوق الخيال" للمباراة، ستمنح صاحبها ميزات كبرى خلال اللقاء. وأكد سان جرمان، الإثنين، أن الفريق بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي سيخوض مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين في 19 الشهر الجاري، وذلك بعد أيام من انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الأخير.

وحسب تغريدة سابقة لآل الشيخ ستمنح التذكرة "الوحيدة" مميزات منها حضور تتويج والدخول لغرفة الملابس.

وتابع: "لا أحد يكلمني بأقل من مليون ريال (نحو 267 ألف دولار)"، مشيرا إلى أن ريعها سيخصص كاملا لمنصة "إحسان" الخيرية.

وأضاف: "أنا داخل المزاد الآن بـ2 مليون ريال لهذه التذكرة".

وتثير المباراة اهتماما واسعا بالنظر إلى أنها قد تشهد مواجهة بين نجم سان جرمان ليونيل ميسي، المتوج بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، و"غريمه" اللدود كريستيانو رونالدو.

وكان "الدون" انتقل بصفقة خيالية إلى صفوف النصر السعودي حتى عام 2025، مقدرة بـ200 مليون يورو قادما من مانشستر يونايتد الإنكليزي.