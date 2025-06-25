فوضى وطرد.. ديربي كوردستان يبتسم لأربيل في مباراة مؤجلة

شفق نيوز – أربيل

فاز فريق أربيل، على ضيفه فريق دهوك بنتيجة 2-1 في ديربي كوردستان، بمباراة مؤجلة من الجولة 22 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الـ7:00 مساءً على ملعب فرانسو حريري في اربيل، حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني سجل أربيل هدفه من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب مصطفى قابيل في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 71 سجل فريق دهوك هدف التعديل عن طريق اللاعب كريم درويش، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لأربيل نفذها بنجاح هلو فائق، ليعلن الهدف الثاني لأربيل في الدقيقة 102.

شهد اللقاء تجاوز دكة البدلاء وتحديدا عضو ادارة دهوك جاسم محمد حاجي على حكم اللقاء، بعد احتسابه لركة جزاء ضد فريقه دهوك، وذلك بعد العودة الى الفار والتاكد لتتطور الاحداث وتتوقف لاكثر من ستة دقائق، بعد أن قام جمهور دهوك برمي القناني وتكسير كراسي الملعب.

كما شهدت المباراة طرد اللاعب هارون احمد، في الدقيقة 87، ليكمل دهوك ماتبقى من زمن المباراة والوقت بدل الضائع بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع فريق أربيل رصيده للنقطة 50 بالمركز 11، وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 55 بالمركز السابع.