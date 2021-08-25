فوز 4 أعضاء جدد بالانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة الطائرة العراقي

شفق نيوز/ أسفرت الانتخابات التكميلية للاتحاد العراقي المركزي للكرة الطائرة، يوم الأربعاء، عن فوز أربعة أعضاء جدد تكتمل التوليفة النهائية للاتحاد.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الانتخابات جرت على قاعة المنصور للألعاب الرياضية في جانب الكرخ من بغداد، وفاز بها آزاد حسن قادر بمنصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد، فيما نالت كـﮊال كاكه حمه بمقعد المنصب النسوي في الاتحاد، وبشار الجابري وأحمد عبد الكريم بعضوية الهيئة العامة للاتحاد.

وجرت الانتخابات بحضور 69 عضواً من أصل 70 ممثلا من اعضاء الهيئة العامة للاتحاد العراقي للكرة الطائرة.