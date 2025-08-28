فوز 3 فرق بنهائيات دوري السيدات للكرة الطائرة

شفق نيوز- أربيل

حققت ثلاثة فرق نسوية للكرة الطائرة الفوز على منافسيها، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات نهائيات الدوري الجارية في قاعة نادي آكاد عنكاوا بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وفي أولى مواجهات اليوم الرابع من نهائيات دوري السيدات، تفوق فريق سيدات قره قوش على فريق سيدات أمانة بغداد بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-5) (25-21) (25-11).

وفي ثاني مواجهات اليوم، واصلن سيدات سنحاريب تفوقهن عبر اجتيازهن عقبة أفروديت بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-17) (25-16) (25-11).

وفي ختام مباريات اليوم، واصل فريق سيدات أكاد عنكاوا، حملة الدفاع عن اللقب بتجاوزهن سيدات دربندخان بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-17) (25-6) (25-11).