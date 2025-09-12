فوز أوروك والصناعات الحربية بدوري السيدات لكرة السلة

شفق نيوز- بغداد

انطلقت يوم الجمعة، بطولة دوري السيدات لكرة السلة بمشاركة أندية العراق التي توزعت على أربع مجموعات وفقاً للوائح المعتمدة من الاتحاد العراقي لكرة السلة.

وجرت اليوم ثلاث مواجهات ضمن المنافسات والتي اسفرت عن فوز نادي اوروك على العمارة بنتيجة 36-18 نقطة، وحصلت لاعبة اوروك ريام حيدر على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وفي المباراة الثانية، فاز نادي غاز الشمال على كيوان بنتيجة كبيرة 158-22 نقطة، وحصلت لاعبة غاز الشمال أوا كريم، على لقب افضل لاعبة في المباراة.

أما المباراة الثالثة والأخيرة، فشهدت فوز نادي الصناعات الحربية على نادي التعاون بنتيجة 61 - 44 نقطة.