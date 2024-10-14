فوز "ودّي" لناشئي العراق على سوريا في كربلاء

شفق نيوز/ فاز المنتخب العراقي للناشئين، يوم الاثنين، على نظيره السوري بهدفين مقابل هدف في مباراة ودية جرت ضمن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا للناشئين في كرة القدم.

المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب كربلاء الدولي، انتهى شوطها الأول بتقدم العراق بهدفين من دون رد، وفي الشوط الثاني سجل منتخب سوريا هدفه الوحيد، لينتهي اللقاء بتفوق ناشئة العراق بهدفين مقابل هدف لناشئة سوريا.

وتعرض منتخب ناشئة العراق لخسارة بهدف دون مقابل في مباراته الودية الأولى يوم الجمعة الماضي، في المباراة التي أقيمت في ملعب كربلاء.

وأوقعت قرعة تصفيات كأس آسيا منتخب العراق للناشئين في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات الصين تايبيه وفلسطين وأوزبكستان.