فوز وخسارتان للمنتخب العراقي في اليوم الأول من تصفيات كأس العالم للتنس

شفق نيوز/ انطلقت تصفيات كأس "ديفس" الدولية المؤهلة لبطولة كأس العالم للتنس في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة منتخب العراق الوطني ضمن "المجموعة الرابعة".

وقال النائب الثاني للاتحاد العراقي ،رئيس الوفد ، اسعد شاكر لشفق نيوز ، ان "منتخبنا الوطني واجه في اولى مبارياته نظيره الإماراتي ، في مباراة دراماتيكية ، فبالرغم من الحسابات التي كانت تشير الى المنطقية والافضلية لصالحنا، لكن للأسف خسر لاعب منتخبنا علي عبد الله أمام نظيره الاماراتي عمر العوادي صاحب الخبرة العالية، بنتيجة 2 - 1"، موضحاً ان "لاعبنا عبد الله علي كان يتفوق على الخصم بعدد الأشواط إلا أن المباراة انتهت لصالح الخصم".

وأضاف، ان "لاعب منتخبنا البطل عادل مصطفى تمكن في المباراة الثانية ضمن المجموعة من التألق وتحقيق الفوز بجدارة على اللاعب الإماراتي حمد عباس في المباراة الثانية ، بنتيجة 7 - 5 و 6 - 1".

وبيّن رئيس الوفد أن، "مباراة الزوجي التي مثل منتخبنا فيها اللاعبان عبد الله علي، ومحمد هاشم ، فقد خسر ثنائينا اللقاء بنتيجة 2 -1 ، ولم يظهرا بالمستوى الحقيقي المعتاد كما عهدناهما في منافسات سابقة".

وختم شاكر حديثه بالقول؛ "ننتظر من لاعبي منتخبنا الوطني التعويض في المباريات المقبلة، ولاسيما وان ثقتنا عالية بامكانياتهم الفنية".