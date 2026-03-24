فوز وتعادل وتأجيل في ختام الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- الأنبار/ البصرة

اختتمت يوم الثلاثاء، مباريات الجولة 25 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة مباراتين على ملاعب الأنبار والبصرة.

‏في المواجهة الأولى فاز فريق الفهد على ضيفه فريق عفك بنتيجة 3-1، بمباراة جرت على ملعب الجولان في الأنبار وهو الملعب الافتراضي لفريق الفهد.

‏بينما تعادل في المباراة الثانية فريق نفط البصرة مع ضيفه فريق البيشمركة سلبياً من دون أهداف، التي احتضنها ملعب المدينة الثاني في البصرة.

هذا وقررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تأجيل مباراة فريقي الحسين والناصرية، المقررة عصر اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز، إلى إشعارٍ آخر.

وجاء قرار التأجيل بسبب عدم صلاحية أرضية ملعب المباراة، المقرر إقامتها على ملعب الـ5 آلاف متفرج في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد، فضلاً عن استمرار هطول الأمطار.