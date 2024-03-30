فوز وتعادل.. نتائج ثماني مواجهات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت ثمانِ مباريات يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للمجموعتين الاولى والثانية ببطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات لفرق المجموعة الثانية لخمس مواجهات عن فوز الجولان على فريق الديوانية 1-0، وفوز فريق ديالى على فريق الكوفة بنتيجة 4-0، وفوز فريق المصافي على فريق الرمادي بنتيجة 2-0 ، وفوز فريق غاز الشمال على فريق الصناعة بنتيجة 2-0، وفوز فريق الغراف على الصناعات الكهربائية بنتيجة 1-0.

بينما جرت ثلاث مواجهات ضمن مباريات المجموعة الاولى، واسفرت عن فوز فريق البيشمركة على فريق الكرمة بنتيجة 1-0، وفوز فريق ميسان على فريق الناصرية بنتيجة 1-0، وتعادل فريق الحسين مع فريق الاتصالات بنتيجة 1-1.

بينما يلاقي فريق مصافي الجنوب ضيفه فريق الفهد على ملعب البحري في البصرة عند التاسعة والنصف من مساء اليوم.

في حين تقرر تأجيل لقاء الشرقاط وضيفه سامراء الى اشعار اخر.