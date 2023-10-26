فوز وتعادل في أولى جولات دوري المحترفين العراقي

شفق نيوز / تعادل فريق النجف مع نفط ميسان، سلبيا من دون أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري المحترفين "نجوم العراق".

وجرت المباراة في الساعة السابعة مساءً على ملعب النجف، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على ما هي عليه.

وفي لقاء ثانٍ جرى بنفس التوقيت ضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق الحدود على ضيفه نفط البصرة بنتيجة 2-1، في مباراة جرت أحداثها على ملعب نادي الكرخ.

انتهى الشوط الاول بتقدم الحدود بهدف دون رد سجله اللاعب محمد يحيى دلاهي في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني أضاف الحدود هدفه الثاني، بينما قلص نفط البصرة النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد لينتهي اللقاء بفوز الحدود بهدفين لهدف.

وفي وقت سابق من اليوم، عاد فريق القاسم بأول ثلاث نقاط إلى محافظة بابل، بعد تحقيقه الفوز على مضيفه أمانة بغداد، في أول مباريات دوري المحترفين "نجوم العراق" للموسم الكروي 2023-2024.