فوز وتعادل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق النجف على ضيفه فريق زاخو بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم النجف بهدفين مقابل هدف واحد لزاخو، سجل النجف اولا في الدقيقة 6 عن طريق محمد داود، وجاء الهدف الثاني للنجف من خطأ دفاعي ارتكبه المحترف رودريك في الدقيقة 15.

ومن ركلة جزاء سجل زاخو هدف التقليص نفذها بنجاح امجد عطوان في الدقيقة 45+2 .

وفي الشوط الثاني بقت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

وشهد اللقاء طرد كابتن فريق زاخو احمد ابراهيم ومدرب زاخو طلال البلوشي لاعتراضهما على الحكم زيد ثامر في الدقيقة 90+2 ، بعد أن أضاف حكم اللقاء 8 دقائق امتدت بعد حدوث مشاحنات وفوضى.

وبهذا الفوز قفز النجف للمركز الرابع بدلا من زاخو برصيد 56 الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 55 نقطة .

كما تعادل فريق النفط مع ضيفه كربلاء بنتيجة 1-1.

وجرت المباراة على ملعب الشعب عند الساعة السادسة والنصف مساءً انتهى الشوط الاول بتقدم فريق النفط بهدف دون مقابل لكربلاء، جاء الهدف عن طريق المحترف اوكيكي اوفلابي في الدقيقة 16 .

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل لكربلاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح كريم بن عريف في الدقيقة 59 .