فوز وتعادل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تعادل فريق زاخو وضيفه فريق الحدود بهدف واحد لكل منهما ضمن منافسات الجولة 37 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

انتهى الشوط الاول من المباراة التي جرت على ملعب أهل الدار بتقدم زاخو بهدف دون مقابل للحدود، جاء الهدف عن طريق داروين لوبيز في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل للحدود عن طريق علي كريم في الدقيقة 90+3.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 66 بالمركز الرابع بينما رفع الحدود رصيده للنقطة 47 بالمركز التاسع.

وفي اللقاء الثاني؛ فاز فريق امانة بغداد على مضيفه فريق نفط الوسط بنتيجة 2-0 ، جرت المباراة على ملعب النجف الدولي.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق امانة بغداد بهدفين دون مقابل لنفط الوسط، سجل الامانه هدفه الاول عن طريق جاسم محمد في الدقيقة 10، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق ايمن ارزيج في الدقيقة 20.

وبهذه النتيجة رفع امانة بغداد رصيده للنقطة 30 بالمركز 19، وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 16 بالمركز الأخير.