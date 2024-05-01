فوز وتعادل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الحدود على مضيفه نفط الوسط، فيما تعادل فريقا نوروز وضيفه نفط البصرة، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الحدود ونفط الوسط في الثالثة والنصف عصراً على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد، وانتهت لصالح الحدود 2-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الحدود هدفين من ركلتي جزاء سجلهما إبراهيم غازي في الدقيقتين 65-90.

فيما جرت مباراة نيوروز ونفط البصرة على ملعب السليمانية عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، وانتهت بالتعادل 1-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل نوروز أولاً في الدقيقة 14 عن طريق كلاوديو أوليفيرا، وعدل نفط البصرة النتيجة عند الدقيقة 21 عن طريق حسام مالك.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.