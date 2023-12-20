فوز وتعادل في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ حقق فريق القوة الجوية الفوز على ضيفه نادي دهوك، فيما تعادل فريقا الطلبة وكربلاء، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

والتقى فريقا القوة الجوية ودهوك على ملعب الكوت الأولمبي في الساعة الثانية والنصف ظهراً، وانتهت بفوز الجوية بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول بهدف للقوة الجوية سجله أيمن حسين من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 26، واستمرت هذه النتيجة حتى نهاية المباراة.

فيما تعادل نادي الطلبة وضيفه كربلاء من دون أهداف وجرت المباراة على ملعب أمانة بغداد.