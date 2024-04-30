فوز وتعادل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق زاخو الفوز على ضيفه نادي الميناء، فيما تعادل فريقا نفط ميسان والقاسم، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي المباراة الأولى فاز فريق زاخو على ضيفه الميناء بنتيجة 3-1، وجرت المباراة على ملعب زاخو في الساعة السادسة والنصف مساء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بثلاثية نظيفة، جاءت عن طريق فرانك سيدرك في الدقيقة 26، وكيجيل ريباس في الدقيقة 37، وداراوين في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني قلص الميناء النتيجة بتسجيل كرار جعفر هدف الميناء الوحيد بالدقيقة 62.

وشهد اللقاء طرد لاعب زاخو هينكاو محمد لتعمده اللعب الخطر ليكمل زاخو المباراة بعشرة لاعبين.

وأدار اللقاء مهند قاسم حكم ساحة، وواثق مدلل مساعد أول، وكرار عباس مساعد ثاني، وأياد زاحم حكم رابع، وأحمد عسكر حكم "فار".

وفي المباراة الثانية تعادل فريق نفط ميسان مع ضيفه القاسم 2-2 جرت المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدفين نظيفين، سجل الأول جعفر ناصر في الدقيقة الثانية، ومن ركلة جزاء سجل علاء الدين الدالي هدف نفط ميسان الثاني عند الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل القاسم هدفين جاء الهدف الأول من ركلة جزاء عن طريق اللاعب محمد خالد بالدقيقة 47، وفي الدقيقة 88 جاء هدف التعديل عن طريق أحمد علي.

وأدار اللقاء حيدر عدوان حكم ساحة، وحسين فلاح مساعد أول، وعلي محسن مساعد ثاني، ومهند مناف حكم رابع، وليث فرحان حكم "فار".