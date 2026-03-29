فوز وتعادل في ختام الجولة 26 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

جرت، اليوم الأحد، مباراتان في ختام منافسات الجولة (26) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

في المباراة الأولى، فاز فريق الحدود على ضيفه نفط البصرة بهدفين دون مقابل، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الحدود بهدف نظيف، سجله اللاعب وليم جيبور في الدقيقة (42).

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف سراج الدين صباح الهدف الثاني في الدقيقة (90+9).

وفي المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، تعادل فريقا المصافي وضيفه الحشد الشعبي إيجابياً بهدف لكل منهما، اذ انتهى الشوط الأول بتقدم المصافي بهدف دون رد، سجله اللاعب زياد أحمد في الدقيقة (22).

وفي الشوط الثاني، أدرك الحشد الشعبي التعادل عند الدقيقة (82) عن طريق اللاعب إبراهيم راحم.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلنت انطلاق الجولة (27) يوم الأربعاء المقبل، على أن تُقام عشر مباريات يومي الأربعاء والخميس.