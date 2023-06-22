فوز وتعادل في بطولة كأس العراق لكرة صالات السيدات

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الصناعات الكهربائية، يوم الخميس، من تحقيق الفوز على فريق نادي آل بدير بنتيجة 7-2، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لبطولة كأس العراق لكرة الصالات للسيدات الجارية احداثها حاليا في دهوك.

وضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق القوة الجوية مع فريق نادي فتاة اربيل بنتيجة 4-4.

من جانب آخر، تقيم لجنة كرة الصالات والشاطئية بطولة تنشيطية، للاندية صاحبة المراكز الثمانية الاولى في الترتيب العام للدوري الممتاز الذي اختتم مؤخرا، وتنطلق منافساتها يوم 25 من تموز المقبل على ان يتم تحديد مكان إقامتها في وقت لاحق، وتسلم الكشوفات إلى اللجنة بعد عطلة عيد الأضحى.

وهذه الكشوفات خاصة فقط في البطولة التنشيطية، ولا تعتمد لدوري الموسم المقبل.