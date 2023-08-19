فوز وتعادل في بطولة الجمهورية لكرة القدم

شفق نيوز/ فاز منتخب بابل على نظيره الكربلائي، فيما تعادل المثنى مع الديوانية، يوم السبت، ضمن منافسات منطقة الفرات الأوسط لبطولة الجمهورية لكرة القدم.

ففي المباراة الأولى تمكن منتخب بابل من تحقيق الفوز على منتخب كربلاء بنتيجة 3-2، فيما تعادل منتخبا المثنى والديوانية 2-2.

وكشفت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم جدول ترتيب منتخبات المنطقة الغربية التي تضم نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى، بعد خوض كل فريق 3 مواجهات.

وتصدر منتخب صلاح الدين ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط، يليه منتخب نينوى ثانياً بسبع نقاط أيضاً لكن بفارق الأهداف عن المتصدر، ثم منتخب الأنبار ثالثاً برصيد ثلاث نقاط، ومنتخب ديالى أخيراً من دون نقاط.