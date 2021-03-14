فوز وتعادل في انطلاق الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت منافسات الجولة الـ24 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، بإقامة مباراتين في بغداد وزاخو، في نفس التوقيت عند الساعة الثانية ظهرا.

وفي المباراة التي تعد الاولى للمدرب سمير كاظم بعد تسميته مدربا للسماوة، خلفاً لشاكر محمود المستقيل، ضيّف فريق نادي الكرخ على ملعب أحمد راضي في بغداد، فريق نادي السماوة، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0، وبذلك رفع الكرخ رصيده للنقطة 29 بالمركز العاشر، كما رفع السماوة رصيده للنقطة 19 بالمركز الـ20.

وضيّف ملعب زاخو في محافظة دهوك مباراة فريق اصحاب الارض ضيفه فريق نادي الطلبة، وانتهى اللقاء بفوز زاخو 2-1، سجل زاخو اولا عن طريق زياد أحمد، وعادل النتيجة لاعب الطلبة محمد جفال من ركلة جزاء، وعاد زاخو ليسجل هدفه الثاني عن طريق المحترف هيليو مونتيرو، وبهذه النتيجة يكون زاخو قد عزز رصيده للنقطة 34 بالمركز السابع، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 21 بالمركز 17.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 23 برصيد 50 نقطة، يليه فريق نادي الشرطة برصيد 34 نقطة، والنجف ثالثاً بنفس رصيد الشرطة لكن يتخلف عنه بفارق الاهداف، ثم الزوراء بالمركز الرابع برصيد 41 نقطة، ونفط الوسط خامساً برصيد 36 نقطة، والنفط سادسا برصيد 34 نقطة.