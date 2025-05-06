فوز وتعادل في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء، مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في مدينتي الناصرية والرمادي.

في المباراة الأولى، تعادل فريقا الناصرية وضيفه بيشمركة السليمانية إيجابياً 1-1، وذلك في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الناصرية في محافظة ذي قار.

أما في المباراة الثانية، فاز فريق الرمادي على ضيفه فريق الاتصالات بهدف وحيد دون مقابل، وذلك في المباراة التي جرت بنفس التوقيت على ملعب الرمادي في محافظة الأنبار.

وتعد المباراتان تكملة لثمان مباريات أخرى جرت يوم أمس الاثنين ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.