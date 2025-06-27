فوز وتعادل بمباراتين ضمن الجولة قبل الاخيرة من "نجوم العراق"

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، مواجهتان عند الساعة الـ7:00 مساءً ضمن منافسات الجولة الـ37 "قبل الأخيرة" من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وذلك في بغداد والسليمانية.

وتعادل فريق ديالى مع ضيفه فريق نفط للبصرة في الاولى، بنتيجة 2-2 ، وجرت المباراة على ملعب نوروز في السليمانية وهو الملعب الافتراضي لفريق ديالى.

وانتهى الشوط الاول بتقدم ديالى بهدف دون مقابل لنفط البصرة، حيث جاء الهدف في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب علاء محيسن، وفي الشوط الثاني سجل نفط البصرة هدف التعديل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سددها بنجاح اللاعب ارسطو اوميلي في الدقيقة 58، واضاف نفط البصرة هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب اسماعيل اورو في الدقيقة 63، وفي الدقيقة 81 سجل فريق ديالى هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح محمد خالد جفال.

وبهذه النتيجة رفع ديالى رصيده للنقطة 41 بالمركز 16، ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 30 بالمركز 18.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق النفط على مضيفه فريق كربلاء بنتيجة 4-2، وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي وهو الملعب الافتراضي لكربلاء.

وانتهى الشوط الاول بتقدم كربلاء بهدفين مقابل هدف للنفط، وقد سجل كربلاء أولا في الدقيقة 3 عن طريق حسن حمزة وتمكن النفط من تعديل النتيجة في الدقيقة 11 عن طريق سامي هين، وعاد كربلاء ليسجل هدفه الثانية في الدقيقة 14 عن طريق اللاعب مشتاق طالب.

وفي الشوط الثاني سجل النفط هدف التعديل عن طريق حسام جاد الله خلف في الدقيقة 71، وسجل النفط هدف كربلاء الثالث في الدقيقة 85 عن طريق احمد صبري، واضاف النفط هدفه الرابع عن طريق وليد كريم في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز رفع النفط رصيده للنقطة 56 بالمركز السادس، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 22 بالمركز 20.