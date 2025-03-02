فوز وتعادل بانطلاق الجولة 22 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الكرخ على مضيفه نفط ميسان، فيما تعادل نفط البصرة مع ضيفه كربلاء، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة نفط ميسان والكرخ على ملعب ميسان الأولمبي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً وانتهت لصالح الكرخ بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، سجل الكرخ أولاً عن طريق بنيامين آكور في الدقيقة 16، وتمكن نفط ميسان من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب ديمي داودة في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني سجل إيفياني كيلفن هدف الكرخ الثاني في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 28 بالمركز 12، وتجمد وصيد نفط ميسان عند النقطة 32 بالمركز الثامن.

وفي الجولة نفسها تعادل فريق نفط البصرة مع ضيفه كربلاء من دون أهداف.

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 22 بالمركز 16، كما رفع كربلاء رصيده للنقطة 16 بالمركز 18.