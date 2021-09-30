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فوز وتعادلان في مواجهات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-30T14:42:35+0000
فوز وتعادلان في مواجهات الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مواجهات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباريات الثلاث في الساعة الثالثة والنصف عصراً، حيث التقى فريقي الديوانية والطلبة وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1، حيث سجل فريق الطلبة اولا عن طريق محمد زامل في القيقة 45 وبعد دقيقة سجل علي حامد هدف التعديل للديوانية، واضاع وكاع رمضان ركلة جزاء للطلبة في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وضيف ملعب نادي الصناعة مباراة فريقه وضيفه نادي سامراء وانتهى اللقاء بفوز الصناعة بهدف دون رد، حيث سُجل الهدف الوحيد في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بسبب خطأ من قبل دفاع سامراء.

وعلى ملعب النفط التقى فريقا نادي النفط وضيفه نادي الكرخ وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.

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