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فوز وتعادلان في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-20T14:10:09+0000
فوز وتعادلان في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق نادي الصناعة، يوم الأربعاء، الفوز على نظيره نوروز ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز.

وسجل للصناعة سجاد بشير بالدقيقة 77 من عمر اللقاء.

وفي مباراة ثانية جرت على ملعب الشعب انتهى لقاء فريقي الطلبة وضيفه الكهرباء بالتعادل الايجابي 2-2.

سجل الطلبة هدفه الاول في الدقيقة 42 عن طريق زيد تحسين ، وفي الدقيقة 53 سجل الكهرباء هدف التعادل عن طريق مهيمن سليم ، وعاد الطلبة لتسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 55 عن طريق محمد زامل ، وتمكن مهيمن سليم من تسجيل هدفه الثاني والتعديل للكهرباء في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

اما اللقاء الثالث الذي جمع فريقا نادي القاسم وضيفه نفط ميسان على ملعب الكفل ، انتهى بالتعادل السلبي 0-0.

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