فوز وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز وهذا موعد التصفيات المؤهلة للدرجة الأولى

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات كروية، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق غاز الشمال على ضيفه مصافي الجنوب بنتيجة 2-0.

فيما تعادل فريق الرمادي مع ضيفه ميسان بنتيجة 1-1، كما تعادل فريق الجولات مع ضيفه الغراف بنتيجة 2-2.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن انطلاق التصفيات المؤهلة لأندية الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة يوم 14 من الشهر الجاري.

وقد تم توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين، الأولى ضمت الجيش والصوفية والعلم والسماوة، والثانية تألفت من الصليخ والحشد الشعبي وبلدية الموصل والشرقاط.

وستجمع مباريات الدور الأول الجيش والعلم، والصوفية يواجه السماوة، والصليخ يلاقي بلدية الموصل، والحشد الشعبي يلتقي الشرقاط.