فوز وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز وهذا موعد التصفيات المؤهلة للدرجة الأولى
شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات كروية، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق غاز الشمال على ضيفه مصافي الجنوب بنتيجة 2-0.
فيما تعادل فريق الرمادي مع ضيفه ميسان بنتيجة 1-1، كما تعادل فريق الجولات مع ضيفه الغراف بنتيجة 2-2.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن انطلاق التصفيات المؤهلة لأندية الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة يوم 14 من الشهر الجاري.
وقد تم توزيع الفرق المشاركة إلى مجموعتين، الأولى ضمت الجيش والصوفية والعلم والسماوة، والثانية تألفت من الصليخ والحشد الشعبي وبلدية الموصل والشرقاط.
وستجمع مباريات الدور الأول الجيش والعلم، والصوفية يواجه السماوة، والصليخ يلاقي بلدية الموصل، والحشد الشعبي يلتقي الشرقاط.