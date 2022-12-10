فوز وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ انتهت ثلاث مباريات كروية بتعادلين وفوز، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ففي الساعة الثانية ظهراً التقى فريقا الطلبة والنفط على ملعب المدينة الدولي، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابية 1-1.

سجل فريق النفط اولا في الدقيقة الثالثة عن طريق اللاعب كرار محمد، وفي الدقيقة 20 سجل محمد جواد هدف التعديل للطلبة.

وفي توقيت المباراة الأولى نفسه واجه فريق نادي نفط الوسط ضيفه فريق أربيل على ملعب النجف الدولي، وحسم التعادل السلبي النتيجة 0-0.

وعلى ملعب الصناعة في العاصمة بغداد، خسر اهل الدار فريق نادي الصناعة امام ضيفه فريق نادي الحدود 0-1، وسجل الحدود هدفه في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب مصطفى محمود.