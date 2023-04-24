فوز وتعادلان في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مواجهات كروية، يوم الاثنين، في انطلاق منافسات الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، انتهت إحداها بالفوز فيما انتهت المباراتين المتبقيتين بالتعادل.

وفاز فريق نادي الطلبة على مضيفه فريق نادي دهوك بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب دهوك.

وجاء الهدف الاول للطلبة عن طريق اللاعب خضر علي في الدقيقة 19 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني جاء هدف الطلبة الثاني عن طريق اللاعب زيد تحسين في الدقيقة 68، فيما أضاع دهوك ركلة جزاء اخفق في تنفيذها اللاعب وليد سلمان بالدقيقة 53 من عمر المباراة.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق نادي الصناعة مع ضيفه فريق نادي كربلاء بالتعادل السلبي من دون أهداف.

كما تعادل فريق النجف مع مضيفه نادي نوروز ايجابياً بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت بملعب السليمانية.

وجاء هدف التقدم لفريق النجف في الدقيقة 43 عن طريق اللاعب مهدي كامل، فيما جاء هدف التعديل لفريق نوروز في الدقيقة 88 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب اوكيكو توبى.