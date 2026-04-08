فوز وتعادلان في الجولة 27 لدوري نجوم العراق

حقق فريق الطلبة الفوز على النجف، فيما انتهت مباراتي الزوراء وزاخو، والكرخ ونوروز بالتعادل، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتمكن فريق الطلبة من تحقيق الفوز على ضيفه النجف بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت على ملعب المدينة في بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدفين لهدف، سجل الطلبة أولاً في الدقيقة الخامسة عن طريق رضا فاضل عباس، وأدرك النجف هدف التعديل عن طريق نجويني نداسي في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 44 سجل الطلبة هدفه الثاني عن طريق اللاعب حبيب الوسلاني.

وفي الشوط الثاني أهدر الطلبة ركلة جزاء أخفق في تنفيذها علي يوسف في الدقيقة 87.

فيما تعادل فريق زاخو مع ضيفه الزوراء بهدف واحد لكل منهما، في مباراة جرت على ملعب زاخو الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف وحيد دون رد للزوراء، جاء هدف زاخو في الدقيقة 17 عن طريق آسو رستم.

وفي الشوط الثاني أهدر لاعب الزوراء حسن عبد الكريم ركلة جزاء في الدقيقة 76 ليحرم الزوراء من تعديل النتيجة، وبعد ضغط زورائي جاء هدف التعديل للنوارس في الدقيقة 80 عن طريق حسن عبد الكريم.

وشهد اللقاء طرد قائد فريق زاخو أحمد إبراهيم في الدقيقة 36 لإعاقته لاعب الزوراء المنفرد، ليكمل زاخو المباراة بعشرة لاعبين.

كما تعادل فريق نوروز مع ضيفه فريق الكرخ سلباً من دون أهداف، وجرت المباراة على ملعب نوروز في السليمانية.

شهد اللقاء طرد لاعب نوروز بول كومو في الدقيقة 88 ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.