فوز وتعادلان في الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم تعادل الطلبة والديوانية بهدف لكل منهما ليرفع الطلبة رصيده للنقطة 12 بالمركز الثاني بينما رفع الديوانية رصيده للنقطة 9 بالمركز السابع.

وتعادل الصناعات الكهربائية والميناء سلبيا من دون أهداف ليرفع الصناعات رصيده للنقطة 6 بالمركز السابع عشر بينما رفع الميناء رصيده للنقطة الثامنة بالمركز التاسع.

وخسر الكهرباء امام امانة بغداد 0-1 سجل هدف الامانة جبار كريم في الدقيقة 68 ليرفع رصيده لتسع نقاط وتجمد رصيد الكهرباء عن النقطة السابعة، ليقفز الامانة الى المركز الثامن، وبقي الكهرباء في المركز العاشر.