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فوز وتعادلان في الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-07T13:33:14+0000
فوز وتعادلان في الجولة السابعة لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم تعادل الطلبة والديوانية بهدف لكل منهما ليرفع الطلبة رصيده للنقطة 12 بالمركز الثاني بينما رفع الديوانية رصيده للنقطة 9 بالمركز السابع.

وتعادل الصناعات الكهربائية والميناء  سلبيا من دون أهداف ليرفع الصناعات رصيده للنقطة 6 بالمركز السابع عشر بينما رفع الميناء رصيده للنقطة الثامنة بالمركز التاسع.

وخسر الكهرباء  امام امانة بغداد 0-1 سجل هدف الامانة جبار كريم في الدقيقة 68 ليرفع رصيده لتسع نقاط وتجمد رصيد الكهرباء عن النقطة السابعة، ليقفز الامانة الى المركز الثامن، وبقي الكهرباء في المركز العاشر.

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