فوز وتعادلان في الجولة الرابعة لبطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

جرت، يوم الأربعاء، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وفي المباراة الأولى، تعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق غاز الشمال ايجابياً بنتيجة 1-1، فيما تعادل فريق المصافي مع ضيفه فريق نادي الحسين ايجابياً بنتيجة 2-2.

وأخيراً حقق فريق الكاظمية، فوزاً مستحقًا على ضيفه فريق مصافي الجنوب بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد للفريق الضيف.

‏وتتواصل منافسات الجولة الرابعة يوم غد الخميس، بإقامة 7 مباريات، حيث يلاقي فريق الحشد الشعبي فريق الاتصالات، كما يواجه فريق الجيش ضيفه فريق الفهد.

في حين يستضيف فريق البحري، فريق نفط البصرة، فيما يواجه فريق عفك ضيفه فريق الرمادي، فيما يلاقي فريق ميسان ضيفه فريق الجولان.

بينما يواجه فريق البيشمركة ضيفه فريق كربلاء، وأخيراً يلاقي فريق الناصرية ضيفه فريق الحدود.