فوز وتعادلان بدوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد/ ذي قار/ دهوك

حققت فرق الكهرباء الفوز على أمانة بغداد، في حين تعادل الموصل مع دهوك والغراف مع الكرخ، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتعادل فريق الغراف مع ضيفه الكرخ بهدفين لكل منهما، في مباراة أقيمت على ملعب الناصرية الأولمبي، انتهى الشوط الأول بتقدم الغراف بهدف دون رد، جاء عن طريق اللاعب أحمد ناظم عويد في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني، سجل الكرخ هدف التعديل عند الدقيقة 56 عبر اللاعب مامودو سورو، وعاد الكرخ ليسجل هدف التقدم الثاني في الدقيقة 87 عبر اللاعب زيدان عبد الجبار، وتمكن الغراف من تسجيل هدف التعديل بوقت قاتل من ركلة جزاء نفذها بنجاح كينغسلي كوكو في الدقيقة 90+2.

هذا وخطف الموصل تعادلا مجنونا من ضيفه دهوك 3-3، في مباراة أقيمت على ملعب نادي دهوك وهو الملعب الافتراضي لنادي الموصل، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الموصل بهدف واحد دون مقابل جاء عن طريق اللاعب ابراهيم غاز.

وفي الشوط الثاني، سجل دهوك هدف التعديل عن طريق اللاعب صفاء هادي في الدقيقة 46، وأضاف دهوك هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح بيتر كوركيس في الدقيقة 56.

وتمكن الموصل من تعديل النتيجة في الدقيقة 72 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف جوستين مدراندا، وأضاف دهوك هدفه الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللعب بيتر گورگيس في الدقيقة 90+5، وفي الدقيقة 100 سجل الموصل هدف التعديل.

إلى ذلك، فاز فريق الكهرباء على مضيفه أمانة بغداد بهدف دون رد، جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.

انتهى الشوط الاول بتقدم الكهرباء بهدف دون رد لأمانة بغداد، جاء في الدقيقة 10 عن طريق اللاعب نهاد محمد.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم محاولات عديدة للتسجيل لكلا الفريقين إلا أنها لم تسفر عن تسجيل أي هدف.