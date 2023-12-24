فوز نوروز وزاخو بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق نوروز من الفوز على ضيفه النفط، كما نجح فريق زاخو بتخطي الكرخ، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة نوروز والنفط في ملعب السليمانية في الساعة الثانية والنصف ظهراً وانتهت لصالح نوروز بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بنتيجة 2-1، سحل نوروز أولاً في الدقيقة 29 عن طريق المحترف إبراهيم غباد آموسي، وتمكن النفط من تعديل النتيجة عن طريق المحترف أوكيكي أوفلابي في الدقيقة 34، وأضاف نوروز هدفه الثاني عن طريق اللاعب سيفان عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني تمكن المحترف إبراهيم غباد آموسي هدفه الشخصي الثاني والثالث لنوروز في الدقيقة 55.

وفي الوقت نفسه انطلقت مباراة الكرخ مع ضيفه زاخو على ملعب الكوت الأولمبي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم زاخو بهدف دون مقابل جاء عبر اللاعب المحترف باترك عند الدقيقة 15، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية اللقاء.