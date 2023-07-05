فوز نوروز وتعادل النفط والنجف في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نوروز من الفوز على مضيفه نفط الوسط، فيما تعادل فريقا النفط والنجف، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت مباراة نوروز ونفط الوسط في الساعة الخامسة عصراً على ملعب كربلاء الدولي وانتهت بنتيجة 2-0.

وسجل نوروز هدفه الاول في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب عبد الله وصفي، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 85 عن طريق اللاعب محمد قاسم نصيف.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 47 بالمركز السابع، وتجمد رصيد نفط الوسط عند النقطة 36 بالمركز 16.

فيما تعادل فريق نادي النفط مع ضيفه فريق النجف سلبا من دون اهداف، على ملعب الشعب الدولي.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده الى النقطة 53 نقطة بالمركز السادس، كما رفع النفط رصيده للنقطة 33 بالمركز 18.