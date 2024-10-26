فوز نوروز على النجف بهدفين لهدف في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق نوروز على ضيفه فريق النجف بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، اليوم السبت.

وجرت المباراة عند الساعة الـ 2 بعد الظهر على ملعب نوروز الجديد الذي يدشن لأول مرة بعد افتتاحه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز بهدف دون مقابل للنجف جاء الهدف في الدقيقة الـ 6 عن طريق مروان حسين.

وفي الشوط الثاني، أضاف نوروز هدفه الثاني عن طريق أحمد محمود في الدقيقة الـ87 وفي الدقيقة الـ 90+6 قلص النجف النتيجة بتسجيله هدف عن طريق محمد قاسم.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد كاظم حكم وسط، وكرار عباس مساعد أول ، وشاكر خالد مساعد ثانٍ ، ومصطفى مهنا حكم رابع ، ومحمد سلمان حكم "VAR".